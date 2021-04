Milan-Sampdoria 1-1 al 90?: brutto stop, palo di Kessie nel finale (Di sabato 3 aprile 2021) È terminato, a 'San Siro', il match Milan-Sampdoria, anticipo della 29^ giornata di Serie A. Ecco com'è andata la partita dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 aprile 2021) È terminato, a 'San Siro', il match, anticipo della 29^ giornata di Serie A. Ecco com'è andata la partita dei rossoneri

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - nonleggerlo : RT @GoalItalia: Follia di Hernandez in #MilanSampdoria: passaggio sbagliato e 'assist' a Quagliarella per il goal doriano ?? - sportface2016 : #MilanSampdoria 1-1: la reazione di #Crudeli al pari di San Siro (VIDEO) -