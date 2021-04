Michela Totino | morta a 20 anni | vittima di una malattia grave

(Di sabato 3 aprile 2021) Addio aa 20a Gioiosa Ionica:di una, il dolore dei suoi cari. Un lutto ha sconvolto nelle scorse ore la comunità di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. L’intera cittadina non si dà infatti pace per la morte di una ragazza di 20L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... il grande sorriso contagioso che regalava a tutti non sarà dimenticato E' un Sabato Santo segnato dal lutto per Gioiosa Ionica a causa della prematura scomparsa della 20enne. La ...