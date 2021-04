Mia Molinari al vetriolo contro Amici: “il trash non può vincere sull’arte” (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mia Molinari è al centro delle polemiche per la sua querelle con Amici di Maria De Filippi. Che cosa è successo? Questa sera torna in onda Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale Cinque che è arrivata alla terza puntata del serale della nuova stagione. Il programma è stato al centro dell’attenzione Leggi su youmovies (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Miaè al centro delle polemiche per la sua querelle condi Maria De Filippi. Che cosa è successo? Questa sera torna in ondadi Maria De Filippi, il talent show di Canale Cinque che è arrivata alla terza puntata del serale della nuova stagione. Il programma è stato al centro dell’attenzione

Advertising

pascalpanico : Il like di Alessandra Celentano al post per boicottare Amici: 'Una pagliacciata, trash' - Sara17615888 : RT @giuliamastropir: Sento l'odore del sangue: la Cele che mette like ad un post di Mia Molinari che chiede di boicottare #AMICI20 e di sme… - Onefire95582124 : La Celentano cmq ha tolto il like al post di Mia Molinari. Non sia mai Maria de Filippi si incazzi... #Amicispoiler… - ChiccoseDOC : “AMICI 20”: MIA MOLINARI, BALLERINA PROFESSIONISTA UN TEMPO ANCHE A “BUONA DOMENICA”, SI INSERISCE NELLA POLEMICA S… - VNSTABLEDREW : RT @46Petrucci: @sononatanera @sambucaproblems La tipa del post è Mia Molinari ballerina professionista con alle spalle teatri, tv, scuola… -