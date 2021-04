Lo confesso | rinuncio a tutto ma non al calcio in tv Un appello | curateci!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Sì lo so, in questo periodo ci sono problemi ben più importanti del costo degli abbonamenti delin tv. Però la notizia che i diritti del campionato diitaliano passano a Dazn ha gettato nello sconforto milioni di tifosi italiani, tra cui il sottoscritto. Ma come? In piena pandemia, con il lavoro che scarseggia, le risorse economiche al minimo, una nuova spesa? Facile dire taglia qualcosa. Il canale Disney non si può, lo guardano i bambini. Se taglio Netflix poi di cosa parlo con la gente? Sky ha le partite di Champions League meno una. Prime Video ha quell’una che manca. Ma non è esattamente di questo di cui voglio lamentarmi. Voglio lanciare un grido di dolore e una richiesta d’aiuto a nome di tanti maschi italiani. Qualcuno ci deve aiutare ad uscire da questo tunnel di dipendenza dalin televisione. L’offerta ...