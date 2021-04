LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: Jaume Masià firma la pole-position, sesto tempo per Andrea Migno (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DIRETTA LIVE FP3 E QUALIFICHE MOTO2 17.14 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa qualifica. Appuntamento a domani per il GP di Doha per il secondo atto della Moto3 2021. Un saluto a tutti! 17.13 La classifica della Q2: 1 5 J. MASIA 2:05.913 2 11 S. GARCIA +0.099 3 52 J. ALCOBA +0.245 4 2 G. RODRIGO +0.433 5 24 T. SUZUKI +0.494 6 16 A. Migno +0.706 7 40 D. BINDER +0.730 8 17 J. MCPHEE +0.733 9 37 P. ACOSTA +0.916 10 28 I. GUEVARA +0.920 17.11 Quarto crono per Rodrigo alle spalle di Acosta che partirà ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO2 17.14 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa qualifica. Appuntamento a domani per il GP diper il secondo atto della. Un saluto a tutti! 17.13 La classifica della Q2: 1 5 J. MASIA 2:05.913 2 11 S. GARCIA +0.099 3 52 J. ALCOBA +0.245 4 2 G. RODRIGO +0.433 5 24 T. SUZUKI +0.494 6 16 A.+0.706 7 40 D. BINDER +0.730 8 17 J. MCPHEE +0.733 9 37 P. ACOSTA +0.916 10 28 I. GUEVARA +0.920 17.11 Quarto crono per Rodrigo alle spalle di Acosta che partirà ...

