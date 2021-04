Lazio-Spezia, le probabili formazione del match: out Luis Alberto (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa al quarto posto della Lazio, Inzaghi senza Luis Alberto contro uno Spezia reduce dalla cruciale vittoria contro il Cagliari Dopo la lunga sosta per le nazionali torna la Serie A, Lazio e Spezia si affrontano con due obbiettivi ben precisi: avvicinare il quarto posto per i biancocelesti, racimolare altri punti salvezza per la squadra di Italiano. QUI Lazio – Simone Inzaghi ritrova i nazionali in buona condizione ma perde Luis Alberto fermatosi durante l’allenamento di mercoledì per una botta alla caviglia, si lavora per averlo contro il Verona. Al suo posto pronto Pereira con Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, Lazzari e Marusic quinti. In attacco conservatissima la coppia Immobile-Correa. In difesa Patric, Acerbi e ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa al quarto posto della, Inzaghi senzacontro unoreduce dalla cruciale vittoria contro il Cagliari Dopo la lunga sosta per le nazionali torna la Serie A,si affrontano con due obbiettivi ben precisi: avvicinare il quarto posto per i biancocelesti, racimolare altri punti salvezza per la squadra di Italiano. QUI– Simone Inzaghi ritrova i nazionali in buona condizione ma perdefermatosi durante l’allenamento di mercoledì per una botta alla caviglia, si lavora per averlo contro il Verona. Al suo posto pronto Pereira con Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, Lazzari e Marusic quinti. In attacco conservatissima la coppia Immobile-Correa. In difesa Patric, Acerbi e ...

