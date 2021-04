Juve, bufera su Pirlo: “Esonero immediato” (Di sabato 3 aprile 2021) Molti i tifosi bianconeri contro il tecnico dopo il pareggio nel derby contro il Toro, che mette a rischio la qualificazione della Juve in Champions League Nuovo mezzo passo falso della Juve, che nel derby di oggi contro il Torino non riesce a ottenere più di un punto: 2-2 il risultato finale, con Ronaldo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 aprile 2021) Molti i tifosi bianconeri contro il tecnico dopo il pareggio nel derby contro il Toro, che mette a rischio la qualificazione dellain Champions League Nuovo mezzo passo falso della, che nel derby di oggi contro il Torino non riesce a ottenere più di un punto: 2-2 il risultato finale, con Ronaldo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SaviCarlone : RT @FasaniAndrea71: @Marco_viscomi Che nelle tirature di domani diventerà: 'Bufera Juventus: L'ex obiettivo di mercato Guarin aggredisce i… - infoitsport : Stasera il derby della Mole, Gazzetta dello Sport: 'Toro all'assalto. Bufera Juve' - MondoBN : GAZZETTA, Bufera Juve - infoitsport : Tuttosport in apertura: 'Bufera Juve'. Parla Rincon: 'Io e Belotti per il Toro del futuro' - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: ?? 'Io e #Belotti per il Toro del futuro' ?? Cena proibita, #Bonucci Covid: bufera #Juve… -