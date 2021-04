Jannik Sinner-Hubert Hurkacz, i precedenti. I finalisti di Miami hanno giocato insieme in doppio (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nella Finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00) sul cemento statunitense. Il tennista altoatesino, protagonista di una bella cavalcata in terra americana culminata col successo contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, se la dovrà vedere con il temibile polacco. Entrambi sono al loro primo atto conclusivo in un torneo di questo calibro e sognano di alzare al cielo il prestigioso trofeo. L’italiano ha 19 anni, è l’attuale numero 31 al mondo, è alto 188 cm ed è residente a Montecarlo. Il polacco, invece, ha 24 anni, è alto 196 cm, è l’attuale numero 37 del ranking ATP e risiede a Wroclaw. I piazzamenti citati si riferiscono all’ultimo aggiornamento delle classifiche, ma entrambi saliranno notevolmente nel ranking che verrà stilato ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)affronterànella Finale del Masters 1000 di, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00) sul cemento statunitense. Il tennista altoatesino, protagonista di una bella cavalcata in terra americana culminata col successo contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, se la dovrà vedere con il temibile polacco. Entrambi sono al loro primo atto conclusivo in un torneo di questo calibro e sognano di alzare al cielo il prestigioso trofeo. L’italiano ha 19 anni, è l’attuale numero 31 al mondo, è alto 188 cm ed è residente a Montecarlo. Il polacco, invece, ha 24 anni, è alto 196 cm, è l’attuale numero 37 del ranking ATP e risiede a Wroclaw. I piazzamenti citati si riferiscono all’ultimo aggiornamento delle classifiche, ma entrambi saliranno notevolmente nel ranking che verrà stilato ...

