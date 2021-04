Incastrato nell'abitacolo dopo l'incidente, muore a 65 anni (Di sabato 3 aprile 2021) Palazzuolo sul Senio (Firenze), 3 aprile 2021 - Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Palazzuolo sul Senio. La chiamata di emergenza è partita intorno alle ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 aprile 2021) Palazzuolo sul Senio (Firenze), 3 aprile 2021 - Un uomo di 65è morto in unstradale avvenuto questo pomeriggio a Palazzuolo sul Senio. La chiamata di emergenza è partita intorno alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Incastrato nell Incastrato nell'abitacolo dopo l'incidente, muore a 65 anni La chiamata di emergenza è partita intorno alle 15,20: l'uomo alla guida del veicolo coinvolto, il 65enne, era incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento ...

