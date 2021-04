(Di sabato 3 aprile 2021) L'ex calciatore belga Gilles de Bilde ha condiviso i suoi pensieri sull'attaccante delMadrid Eden, davvero sfortunato dal suo arrivo in Spagna e tartassato da problemi fisici che non gli hanno permesso di dimostrare tutto il suo valore come successo nel Chelsea e in Nazionale negli scorsi anni. L'ex giocatore, parlando a HLN come riporta anche AS, non ha risparmiato dureal."non ha maisul suo"caption id="attachment 1060155" align="alignnone" width="589"(getty images)/caption"Durante la sua carriera,ha creduto sempre nel suo, ma non ci ha mai", ha esordito de Bilde. "È entrato nel club più grande del mondo e ...

Advertising

ItaSportPress : Hazard, critiche da un connazionale: 'Non ha mai lavorato sul suo talento. In sovrappeso all'arrivo al Real' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Hazard critiche

ItaSportPress

1 Lui ha sempre preferito rispondere con i fatti alle. Così, dopo essere salito sul banco degli imputati per l'eliminazione in Champions della ...qualche messaggio negli ultimi giorni e, ...... e sull'influente senatore è piombata una valanga di. Secondo fonti informate citate dai ... Warming daytime temperatures the rest of the week will unfortunately lead to another: falling ...Leggi anche –> Calcio sotto choc, Branco intubato in terapia intensiva per il Covid “Se Hazard dovesse sottoporsi ad un nuovo intervento alla caviglia, potrebbe non giocare mai più a calcio“, ha detto ...