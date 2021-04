Gazzetta: morte di Astori, chiesta una condanna di 18 mesi per il medico (Di sabato 3 aprile 2021) Un anno e sei mesi per omicidio colposo, sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la richiesta del Pubblico Ministero Antonio Nastasi nei confronti del medico Giorgio Galanti per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Il dottor Galanti, unico imputato nel processo, era al tempo della tragica morte di Astori, il direttore del Centro di Medicina Sportiva di Carreggi dove il calciatore aveva effettuato gli esami per l’abilitazione all’attività agonistica. Secondo il Pubblico Ministero sarebbero infatti stati violati i protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità in quanto le due prove da sforzo non hanno tenuto contro delle aritmie cardiache che erano emerse. Il Gup Angelo Antonio Pezzutti ha rinviato la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Un anno e seiper omicidio colposo, sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi ladello Sport, la ridel Pubblico Ministero Antonio Nastasi nei confronti delGiorgio Galanti per ladel capitano della Fiorentina Davide. Il dottor Galanti, unico imputato nel processo, era al tempo della tragicadi, il direttore del Centro di Medicina Sportiva di Carreggi dove il calciatore aveva effettuato gli esami per l’abilitazione all’attività agonistica. Secondo il Pubblico Ministero sarebbero infatti stati violati i protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità in quanto le due prove da sforzo non hanno tenuto contro delle aritmie cardiache che erano emerse. Il Gup Angelo Antonio Pezzutti ha rinviato la ...

