Fonseca | “Prendiamo troppi gol | con l’Ajax non sarà facile”

Le parole di Paulo Fonseca dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo: "È stata una gara aperta, la Champions non è ancora sfumata" Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pareggio per 2-2 dei giallorossi a Reggio Emilia contro il Sassuolo "Dal punto di vista strategico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

carmine32495506 : @SpudFNVPN Speriamo che non prendiamo quel perdente di fonseca ?? - carmine32495506 : @davide_luise Se ci prendiamo fonseca sarà un disastro - FranceskoASR : Ok le assenze,ma dietro prendiamo troppe imbucate,non ci siamo proprio. Pesano molto pure gli orrori del primo gol… - DiChiosa : @tribunaleromane Fonseca tutta la vita. A meno che non prendiamo Allegri. - Fugio9999 : @strumentiumani @FrankPuppeteer io non condivido affatto il fomento per qualunque allenatore. Chiunque prendiamo pe… -