Fiorentina | pareggio prezioso a Genova 1-1 in dieci Espulso Ribery Tredicesimo gol di Vlahovic Pagelle

Un punto importante. Firmato da un altro gran gol di Vlahovic: il Tredicesimo in questa stagione. Significa continuità, per lui, da Prandelli a Iachini. Una continuità, da un allenatore all'altrop, che si è rioverberfata su tutta la squadra. Sì: la Fiorentina di Iachini non mi è sembrata troppo diversa dall'ultima, in crescita, lasciata da Prandelli. E sarebbe anche potuta andar meglio, alla Fiorentina, a Marassi contro il Genoa, se Franck Ribery non si fosse fatto espellere L'articolo proviene da Firenze Post.

