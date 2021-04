Ferrari, la previsione di Button: 'Sainz ingegnere: si avvicinerà a Leclerc' (Di sabato 3 aprile 2021) Carlos Sainz vale più dei 4 punti raccolti nel GP del Bahrain . Parola di Jenson Button , che ancora una volta elogia le qualità dello spagnolo e di conseguenza la scelta della Ferrari per questo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) Carlosvale più dei 4 punti raccolti nel GP del Bahrain . Parola di Jenson, che ancora una volta elogia le qualità dello spagnolo e di conseguenza la scelta dellaper questo ...

Advertising

autosprint : #Ferrari, la previsione di #Button: '#Sainz è un'ingegnere: si avvicinerà a #Leclerc' ???? - mattiamaestri46 : @PieroLadisa @FStuppia Per me la FP3 non darà grosse risposte,saranno condizioni totalmente diverse. In più per le… - bozz_ferrari : RT @IlTraduci: “Mamma mia,non ho chiuso occhio: -Draghi mi ha umiliato -CTS asfalta la zona gialla -Ristoratori:li ho raggirati -Ogni mia… -