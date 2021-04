Cosmi: “Messias può giocare in tutte le squadre della Serie A” (Di sabato 3 aprile 2021) Ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Crotone, il tecnico dei calabri Serse Cosmi ha così elogiato il suo giocatore e fantasista Messias: “Messias per me può giocare in tutte le squadre della nostra Serie A, meglio da mezz’ala, anche se devi metterci vicino qualcuno che deve metterlo in condizione. Simy giocatore straordinario, nessuno dei calciatori che ho allenato aveva una capacità realizzativa come la sua. Anche se Messias, non me ne voglia Simy, ha un talento e una classe straordinaria.” Foto: Facebook Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Crotone, il tecnico dei calabri Serseha così elogiato il suo giocatore e fantasista: “per me puòinlenostraA, meglio da mezz’ala, anche se devi metterci vicino qualcuno che deve metterlo in condizione. Simy giocatore straordinario, nessuno dei calciatori che ho allenato aveva una capacità realizzativa come la sua. Anche se, non me ne voglia Simy, ha un talento e una classe straordinaria.” Foto: Facebook Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

giudis22 : RT @antonio_gaito: Nonostante 3 gol ricevuti in regalo, Cosmi parla di sfortuna perché Di Lorenzo segna di sinistro (?) e di costruzione da… - sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Troppi errori dietro. Stupito da Messias': Il tecnico dopo il ko di Napoli: 'Non so da quanto temp… - MondoNapoli : Cosmi: 'Prendiamo gol assurdi, invece di costruire il gioco lo distruggiamo! Su Messias...' -… - antonio_gaito : Nonostante 3 gol ricevuti in regalo, Cosmi parla di sfortuna perché Di Lorenzo segna di sinistro (?) e di costruzio… - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliCrotone - Con il Napoli torna anche il prepartita in compagnia di @Francesclol! - La squadra di Gattuso punta alla… -