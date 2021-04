Cairo per i 125 anni della Gazzetta: la carta approfondisca la vivacità del web (Di sabato 3 aprile 2021) In un’intervista a La Gazzetta dello Sport in occasione dei 125 anni del quotidiano sportivo milanese il patron del Torino Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup (la società editoriale che edita la stessa Gazzetta dello Sport. eIL Corriere della Sera), è entrato nei dettagli del futuro dell’editoria. “Il giornale di carta deve L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 3 aprile 2021) In un’intervista a Ladello Sport in occasione dei 125del quotidiano sportivo milanese il patron del Torino Urbano, presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup (la società editoriale che edita la stessadello Sport. eIL CorriereSera), è entrato nei dettagli del futuro dell’editoria. “Il giornale dideve L'articolo

Advertising

teatrolafenice : ?? Un'arteria fondamentale del commercio di tutto il mondo, questo abbiamo appreso ancor più del Canale di Suez. Sap… - Giacomobacci2 : RT @la_rossonera: ????? Cairo per Belotti chiede 35 milioni di euro, il giocatore andrà in scadenza di contratto nel 2022, il Milan proverà… - abettertweets : RT @callmegoodlife: Quindi riassumendo: accusano per mesi la #SSLazio di aver falsato il campionato con la menzogna di aver mandato “positi… - gianluca_sarto : #Cairo a @Gazzetta_it: 'Prendiamo il calcio femminile per esempio: sta crescendo moltissimo e coinvolge in modo sem… - VercesiErnesto : @mapiuita @Giancarlo1970 @UGiangrieco @AleGrowth Appunto,per cui mi sembra molto strano che il signor Cairo non se ne renda conto. -