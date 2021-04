Advertising

AnsaVeneto : Cagliari: Semplici '24 tiri, non siamo rassegnati'. Juric festeggia, 'volevamo chiudere il discorso salvezza' #ANSA - sportli26181512 : Cagliari, Semplici: 'Male il risultato ma mi tengo la prestazione': Il tecnico: 'Abbiamo creato tante occasioni, pe… - koalasornione : Forza Cagliari ???? TOUR GUIDATO DI CAGLIARI ?? Mister Semplici alla …: - ItaSportPress : Cagliari, Semplici: 'Ultimamente ci gira tutto storto ma solo con il lavoro ci salveremo' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Spero che i punti arrivino, col Verona buona gara' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

Terza sconfitta consecutiva. E ilvede la B da vicino. "Nel primo tempo abbiamo concesso campo agli avversari - commenta- ma le migliori occasioni le abbiamo avuto noi. Nella ripresa abbiamo cambio modo di giocare. ...Leonardo6 - Ha ragione a non mollare. Questomeritava miglior sorte ma certi errori individuali complicano una situazione di classifica molto delicata. Primo tempo troppo ...CAGLIARI. Il Cagliari sprofonda ancora ... Davvero, ora, dopo la terza sconfitta consecutiva su sei gare della gestione Semplici, solo un miracolo può tirar fuori la squadra da questa situazione.La cura Semplici sembra aver esaurito il suo potere benefico. Il Cagliari deve cambiare rotta in fretta prima che possa, inesorabilmente, essere troppo tardi. Inoltre il prossimo incontro per il ...