Autocertificazione per Pasqua e Pasquetta: ecco il modulo da scaricare (Di sabato 3 aprile 2021) Iniziano i tre giorni di Pasqua e da oggi a lunedì 5 aprile (giorno di Pasquetta) tutta l’Italia è in zona rossa. In questi giorni torna quindi d’attualità l’Autocertificazione che dovremo sempre avere con noi quando usciremo di casa. Infatti in zona rossa potremo uscire di casa solo per comprovati motivi di lavoro, salue o necessità e dovremo appunto autocertificarli compilando il relativo modulo, il cui Pdf potete scaricare sotto. L’Autocertificazione è in pratica necessaria sempre anche per le altre deroghe consentite. Se non l’abbiamo compilata e ci fermano per un controllo saranno le forze dell’ordine a fornirci il modello che poi dovremo compilare alla loro presenza. Possiamo andare a trovare amici e parenti una sola al volta al giorno verso una sola abitazione privata in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Iniziano i tre giorni die da oggi a lunedì 5 aprile (giorno di) tutta l’Italia è in zona rossa. In questi giorni torna quindi d’attualità l’che dovremo sempre avere con noi quando usciremo di casa. Infatti in zona rossa potremo uscire di casa solo per comprovati motivi di lavoro, salue o necessità e dovremo appunto autocertificarli compilando il relativo, il cui Pdf potetesotto. L’è in pratica necessaria sempre anche per le altre deroghe consentite. Se non l’abbiamo compilata e ci fermano per un controllo saranno le forze dell’ordine a fornirci il modello che poi dovremo compilare alla loro presenza. Possiamo andare a trovare amici e parenti una sola al volta al giorno verso una sola abitazione privata in ...

