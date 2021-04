Amici 20, Celentano contro De Martino: gelo in studio (Di sabato 3 aprile 2021) Botta e risposta poco felice tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino, con quest’ultimo meravigliato dalle affermazioni della maestra di Amici 20 Una battuta di cattivo gusto quella di Alessandra Celentano nei confronti di Stefano De Martino. Nella terza puntata del serale di Amici 20, questa volta, la diatriba è nata su guanto di sfida L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Botta e risposta poco felice tra Alessandrae Stefano De, con quest’ultimo meravigliato dalle affermazioni della maestra di20 Una battuta di cattivo gusto quella di Alessandranei confronti di Stefano De. Nella terza puntata del serale di20, questa volta, la diatriba è nata su guanto di sfida L'articolo proviene da Inews.it.

SilviaStrada1 : Che tenerezza #Tommaso finito vittima di una guerra che ha iniziato la sua maestra #celentano #Amici - infoitcultura : Amici 20, la Celentano stanca del talent? Un like sibillino lo confermerebbe - infoitcultura : Amici 20, ex prof invita a boicottare il programma: la Celentano mette like - infoitcultura : Amici: Rosa annichilita dalla maestra Celentano: Non è all’altezza - umberto27752914 : La Celentano e la Cuccarini sono Gemma e Tina di amici #AMICI20 -