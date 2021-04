Valentino Rossi replica a Lucchinelli | Ritirarmi? Marco è un lecca | io spero di non invecchiare così

(Di venerdì 2 aprile 2021) Siamo stati molti amici noi e tutte le volte che lo vedo è supergentile con me - si legga sulla Gazzetta dello Sport - vorrei direi che miil c...ma magari è un brutto modo per dirlo". É come ...

Advertising

SkySportMotoGP : GP Doha, Valentino Rossi: 'Novità in setting ed elettronica' ?? @motogp #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - sportal_it : Rossi: 'Lucchinelli? Mi dispiace' - hvlkenberg : @BugattiCristian Buongiorno valentino rossi - dinoadduci : Rossi spera per il bis a Losail: 'Analizzati i dati, proviamo a risolvere i problemi' - infoitsport : MotoGP, Valentino Rossi: “Lucchinelli quando mi vede lecca il c…” -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Dal Qatar, dove domenica si correrà il secondo Gp della stagione del Motomondiale, è arrivata la risposta dia Marco Lucchinelli , ex campione del mondo della classe 500 e compagno di corse di Graziano, il papà del numero 46. Lucky aveva detto su" È stata una novità, un modo ...lo hada poco sbandierato: 'Voglio un figlio, anzi due' ( ). E ora la fidanzata Francesca Sofia Novello rincara la dose. 'Sì, sogniamo di diventare famiglia', dice la bellissima modella ..."Il suo giudizio mi fa male. Faceva l'amico ma a un certo punto a iniziato a parlare male di me". Valentino Rossi ha risposto per le rime a Marco Lucchinelli, che nei giorni scorsi lo aveva duramente ...Dal Qatar, dove domenica si correrà il secondo Gp della stagione del Motomondiale, è arrivata la risposta di Valentino Rossi a Marco Lucchinelli, ex campione del mondo della classe 500 e compagno di ...