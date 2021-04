Uova, colombe e regali dai supereroi per i bimbi ricoverati in Liguria (Di venerdì 2 aprile 2021) GENOVA – Uova di cioccolato, colombe e tante sorprese. La Pasqua sta arrivando anche per i bambini ricoverati negli ospedali liguri. “Al San Paolo di Savona, nel reparto di pediatria, tramite la finestra della sala d’attesa, supereroi e principesse hanno consegnato uova di cioccolato, colombe e regali per i piccoli pazienti, donati dai commercianti savonesi- racconta il governatore Giovanni Toti su Facebook- mentre al Gaslini di Genova stamattina sono arrivate oltre 500 uova regalate dai cittadini tramite l’associazione di volontariato Axia. Una catena di solidarietà che sta abbracciando tutta la Liguria per rendere un po’ più dolce la Pasqua per i bambini che purtroppo la trascorreranno in ospedale. Forza piccoli”. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) GENOVA – Uova di cioccolato, colombe e tante sorprese. La Pasqua sta arrivando anche per i bambini ricoverati negli ospedali liguri. “Al San Paolo di Savona, nel reparto di pediatria, tramite la finestra della sala d’attesa, supereroi e principesse hanno consegnato uova di cioccolato, colombe e regali per i piccoli pazienti, donati dai commercianti savonesi- racconta il governatore Giovanni Toti su Facebook- mentre al Gaslini di Genova stamattina sono arrivate oltre 500 uova regalate dai cittadini tramite l’associazione di volontariato Axia. Una catena di solidarietà che sta abbracciando tutta la Liguria per rendere un po’ più dolce la Pasqua per i bambini che purtroppo la trascorreranno in ospedale. Forza piccoli”.

