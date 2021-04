Udinese, Gotti: «Voglio una squadra che non si accontenti. Sull’Atalanta…» (Di venerdì 2 aprile 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro l’Atalanta. Le sue parole Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro l’Atalanta. Come avete lavorato in queste due settimane, approfittando della sosta? È stata una sosta un po’ diversa dal solito, normalmente abbiamo diversi giocatori che affrontano anche viaggi intercontinentali. In questa finestra, invece, abbiamo avuto l’opportunità di svolgere un buon carico di lavoro in vista delle ultime dieci partite che ci aspettano, di recuperare più giocatori e di veder migliorare la condizione di chi era rientrato da poco. All’andata l’Udinese seppe mettere in difficoltà l’Atalanta. Si aspetta una gara su quella ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Luca, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni diTv alla vigilia del match contro l’Atalanta. Le sue parole Luca, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni diTv alla vigilia del match contro l’Atalanta. Come avete lavorato in queste due settimane, approfittando della sosta? È stata una sosta un po’ diversa dal solito, normalmente abbiamo diversi giocatori che affrontano anche viaggi intercontinentali. In questa finestra, invece, abbiamo avuto l’opportunità di svolgere un buon carico di lavoro in vista delle ultime dieci partite che ci aspettano, di recuperare più giocatori e di veder migliorare la condizione di chi era rientrato da poco. All’andata l’seppe mettere in difficoltà l’Atalanta. Si aspetta una gara su quella ...

