Tre anni dopo la morte di Davide Astori, si chiude il processo (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Davide Astori morì tragicamente prima di una partita di calcio. Il 4 marzo 2018 venne rinvenuto senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l'Udinese del 27 turno di Serie A. Della squadra Viola era il capitano, anche se nella sua carriera Astori aveva indossato anche le maglie del Cagliari e della Roma, e faceva parte anche della Nazionale Italiana. Oggi al tribunale di Firenze è in corso l'udienza del processo, dove sono attese le conclusioni del pubblico ministero, Antonino Nastasi, le arringhe di parti civili e della difesa dell'unico imputato, per omicidio colposo, l'ex direttore della medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti. Tre anni fa, dopo la morte del calciatore, la procura del capoluogo friulano ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI -morì tragicamente prima di una partita di calcio. Il 4 marzo 2018 venne rinvenuto senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l'Udinese del 27 turno di Serie A. Della squadra Viola era il capitano, anche se nella sua carrieraaveva indossato anche le maglie del Cagliari e della Roma, e faceva parte anche della Nazionale Italiana. Oggi al tribunale di Firenze è in corso l'udienza del, dove sono attese le conclusioni del pubblico ministero, Antonino Nastasi, le arringhe di parti civili e della difesa dell'unico imputato, per omicidio colposo, l'ex direttore della medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti. Trefa,ladel calciatore, la procura del capoluogo friulano ...

