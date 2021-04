Torino Juve le ultime dal Filadelfia: Ansaldi in gruppo, terapie per Lyanco (Di venerdì 2 aprile 2021) Allenamento Torino: terapie per Lyanco, e Singo… Emergenza in difesa per Nicola in vista della Juventus Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia, in preparazione al derby di domani con la Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino (calcio d’inizio ore 18). Dopo l’analisi tattica, Davide Nicola ha fatto svolgere a Belotti e compagni un programma tecnico con esercitazioni a tema. Solo terapie per Lyanco, causa riacutizzarsi della lombalgia che lo ha afflitto negli ultimi giorni, così come per Singo. In gruppo Ansaldi, mentre Nkoulou ha lavorato in parte con i compagni e poi con una tabella personalizzata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Allenamentoper, e Singo… Emergenza in difesa per Nicola in vista dellantus Allenamento pomeridiano per il, al, in preparazione al derby di domani con lantus allo stadio Olimpico Grande(calcio d’inizio ore 18). Dopo l’analisi tattica, Davide Nicola ha fatto svolgere a Belotti e compagni un programma tecnico con esercitazioni a tema. Soloper, causa riacutizzarsi della lombalgia che lo ha afflitto negli ultimi giorni, così come per Singo. In, mentre Nkoulou ha lavorato in parte con i compagni e poi con una tabella personalizzata. Leggi su Calcionews24.com

