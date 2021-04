Serie A, assegnati a Infront i diritti tv 2021-2024 per l’estero (Di venerdì 2 aprile 2021) La Lega Serie A riunita in Assemblea ha approvato all’unanimità l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024 all’estero (Europa, Africa subsahariana, Asia, Centro e Sud America) a Infront, per un corrispettivo annuo di 139 milioni. Infront potrà dunque cedere in sub-licenza alle varie emittenti i diritti tv delle partite del massimo campionato nelle prossime tre stagioni: “L’Assemblea della Lega Serie A ha approvato all’unanimità la delibera per l’assegnazione a Infront del Pacchetto relativo a Europa, Africa subsahariana, Asia, Centro e Sud America per i diritti audiovisivi internazionali della Serie A, a fronte di un minimo garantito annuo pari a 139 milioni. Dopo ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La LegaA riunita in Assemblea ha approvato all’unanimità l’assegnazione deitv per il triennioal(Europa, Africa subsahariana, Asia, Centro e Sud America) a, per un corrispettivo annuo di 139 milioni.potrà dunque cedere in sub-licenza alle varie emittenti itv delle partite del massimo campionato nelle prossime tre stagioni: “L’Assemblea della LegaA ha approvato all’unanimità la delibera per l’assegnazione adel Pacchetto relativo a Europa, Africa subsahariana, Asia, Centro e Sud America per iaudiovisivi internazionali dellaA, a fronte di un minimo garantito annuo pari a 139 milioni. Dopo ...

