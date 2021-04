Serie A, a Infront i diritti tv esteri per 139 mln annui (Di venerdì 2 aprile 2021) Infront si aggiudica i diritti tv internazionali a livello globale (esclusi gli Usa, coi diritti già venduti a CBS, e l’area MENA) del campionato di Serie A per il triennio 2021/24. L’assemblea della Lega Serie A ha votato all’unanimità (20 voti a favore su 20 da parte dei club) per la proposta di Infront, che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 aprile 2021)si aggiudica itv internazionali a livello globale (esclusi gli Usa, coigià venduti a CBS, e l’area MENA) del campionato diA per il triennio 2021/24. L’assemblea della LegaA ha votato all’unanimità (20 voti a favore su 20 da parte dei club) per la proposta di, che L'articolo

