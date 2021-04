Scuole Aperte dal 7 Aprile, Floridia: Nessuna Regione Potrà più Chiuderle (Di venerdì 2 aprile 2021) La sottosegretaria all’istruzione, Barbara Floridia, parla delle nuove misure per la scuola indicate nel decreto del Governo. “Finalmente dal 7 Aprile riaprono le Scuole per i più piccoli e nessun ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 aprile 2021) La sottosegretaria all’istruzione, Barbara, parla delle nuove misure per la scuola indicate nel decreto del Governo. “Finalmente dal 7riaprono leper i più piccoli e nessun ...

Advertising

agorarai : 'Mi sembra difficile che mandare a scuola i bambini non vaccinati sia un modo per arginare l'infezione. Mi sembra p… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - AzzolinaLucia : Molto, molto bene. Anche se con alcune settimane di ritardo si decide di riaprire e tenere aperte le scuole per i p… - acquacalda2 : @francofontana43 @Corriere Le scuole non devono essere aperte a tutti i costi ma una classe politica che ci dà il r… - johnnybambin : @NOprisonersEVER Io concordo con te su ogni tw del thread e se mi incazzo qnd chiudono le scuole è proprio perché è… -