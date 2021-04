Rho | dimentica il microfono aperto | bestemmia durante il Consiglio comunale in streaming

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rho dimentica

IL GIORNO

(Milano) - "Stai zitto, porco...". La bestemmia è arrivata alle 22.52 nel corso del Consiglio comunale online di. Giuseppe Forloni, capogruppo del Pd , non si è evidentemente accorto di aver lasciato il microfono aperto e durante la seduta in streaming e trasmessa sul canale Youtube del Comune, si è fatto ...La donna era di origini pugliesi ma residente a, molta conosciuta dalle associazioni animaliste,... Troppo spesso siil ruolo fondamentale di persone che come Elisabetta trasportano ogni ...Rho (Milano) - "Stai zitto, porco...". La bestemmia è arrivata alle 22.52 nel corso del Consiglio comunale online di Rho. Giuseppe Forloni, capogruppo del Pd, non si è evidentemente accorto di aver la ...Fra le opzioni possibili c’erano anche Rho Fiera e Rozzano, ovviamente ho scelto Sesto ... se non raggiungono un certo numero di prenotazioni non chiedono fiale e al Pirellone si sono dimenticati di ...