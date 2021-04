Real Madrid, Zidane: «Infortunio Sergio Ramos? Non è colpa di nessuno» (Di venerdì 2 aprile 2021) Zinedine Zidane, in conferenza stampa, parla dell’Infortunio di Sergio Ramos: ecco le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, in conferenza stampa, ha parlato dell’Infortunio di Sergio Ramos. «Di chi è la colpa dell’Infortunio di Sergio Ramos? Di nessuno, né del Real Madrid né della Spagna. Questo è il calcio, sono cose che succedono e dobbiamo accettarlo. Vogliamo che Sergio recuperi quanto prima. Noi vogliamo che Sergio resti qui. È la mia sensazione da allenatore, per quel che ha dato e per quel che rappresenta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Zinedine, in conferenza stampa, parla dell’di: ecco le dichiarazioni del tecnico delZinedine, in conferenza stampa, ha parlato dell’di. «Di chi è ladell’di? Di, né delné della Spagna. Questo è il calcio, sono cose che succedono e dobbiamo accettarlo. Vogliamo cherecuperi quanto prima. Noi vogliamo cheresti qui. È la mia sensazione da allenatore, per quel che ha dato e per quel che rappresenta». Leggi su Calcionews24.com

