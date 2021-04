Pensione anticipata con contratto d’espansione: a chi spetta e come funziona (Di venerdì 2 aprile 2021) Oltre a Quota 100, Ape Sociale e Opzione Donna, la Pensione anticipata di 5 anni si può ottenere grazie al contratto d’espansione. La legge Fornero sulla Pensione ha allungato la vita lavorativa degli italiani, portando la soglia di pensionamento sempre più avanti negli anni. Con il sistema contributivo associato all’innalzamento delle aspettative di vita, infatti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Oltre a Quota 100, Ape Sociale e Opzione Donna, ladi 5 anni si può ottenere grazie al. La legge Fornero sullaha allungato la vita lavorativa degli italiani, portando la soglia di pensionamento sempre più avanti negli anni. Con il sistema contributivo associato all’innalzamento delle ative di vita, infatti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Paololotti08 : @MarcoRizzoPC Certo sei strano anche tu, Marco: sono riusciti a far schiattare oltre 100.000 pensionati, con l’Inps… - catycanni : @Drittorovescio_ @elsafornero Sentire questa?????? Con la figlia in pensione super anticipata (La mafia, la ndrangheta… - galganouilm : RT @UilmBasilicata: #UilmInforma2021 #PENSIONE ANTICIPATA USURANTI IN SCADENZA: ISTRUZIONI DI DOMANDA - UilmBasilicata : #UilmInforma2021 #PENSIONE ANTICIPATA USURANTI IN SCADENZA: ISTRUZIONI DI DOMANDA - PensioniOggi : Pensioni, Il riscatto agevolato della laurea è utile anche ai fini del diritto alla pensione ... -