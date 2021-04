Pasqua e pasquetta, nel Lazio controlli serrati: «Scampagnate e pic-nic vietatissimi» (Di venerdì 2 aprile 2021) Il detto «essere felice come una Pasqua» da un paio d’anni sta acquisendo un significato decisamente ironico. Per la seconda volta gli italiani saranno costretti dalla pandemia a vivere delle festività particolari, senza parenti e senza potersi spostare. L’Italia si prepara a mettere a punto un piano nazionale e anche il Lazio, come Regione, ha scelto quale strategia adottare. Leggi anche: Scuola in zona rossa, dopo Pasqua in presenza dall’infanzia alla prima media: tutte le novità Pasqua e pasquetta: piano anti-assembramenti Alle 11 di ieri mattina si è riunito a Palazzo Chigi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, proprio per discutere sul piano per le festività. Alla riunione, assieme al Ministro dell’Interno Lamorgese erano presenti anche i vertici delle forze dell’ordine e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Il detto «essere felice come una» da un paio d’anni sta acquisendo un significato decisamente ironico. Per la seconda volta gli italiani saranno costretti dalla pandemia a vivere delle festività particolari, senza parenti e senza potersi spostare. L’Italia si prepara a mettere a punto un piano nazionale e anche il, come Regione, ha scelto quale strategia adottare. Leggi anche: Scuola in zona rossa, dopoin presenza dall’infanzia alla prima media: tutte le novità: piano anti-assembramenti Alle 11 di ieri mattina si è riunito a Palazzo Chigi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, proprio per discutere sul piano per le festività. Alla riunione, assieme al Ministro dell’Interno Lamorgese erano presenti anche i vertici delle forze dell’ordine e ...

