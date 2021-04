Pasqua e Pasquetta in zona rossa: ecco le regole dal 3 al 5 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Per il 3, 4 e 5 aprile il nuovo decreto prevede che l’Italia sia tutta in zona rossa, come a Natale. ecco le regole previste nei tre giorni di festività di Pasqua: VISITE AD AMICI E PARENTI. Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend di Pasqua è consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi). SPOSTAMENTI IN AUTO. È possibile viaggiare in automobile anche con persone non conviventi, purche’ ci sia solo il guidatore nella parte anteriore della macchina e massimo due passeggeri sui sedili posteriori. Tutti all’interno dell’abitacolo hanno l’obbligo di indossare la mascherina. L’obbligo viene meno qualora la vettura sia dotata di un separatore fisico, tipo pexiglass, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Per il 3, 4 e 5il nuovo decreto prevede che l’Italia sia tutta in, come a Natale.lepreviste nei tre giorni di festività di: VISITE AD AMICI E PARENTI. Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend diè consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi). SPOSTAMENTI IN AUTO. È possibile viaggiare in automobile anche con persone non conviventi, purche’ ci sia solo il guidatore nella parte anteriore della macchina e massimo due passeggeri sui sedili posteriori. Tutti all’interno dell’abitacolo hanno l’obbligo di indossare la mascherina. L’obbligo viene meno qualora la vettura sia dotata di un separatore fisico, tipo pexiglass, ...

