MotoGP | GP Doha 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi venerdì 2 aprile si disputano ledel GP di, seconda tappa del Mondiale. Si resta sul circuito di Losail, dove nello scorso fine settimana è andato in scena il GP del Qatar. I piloti avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per perfezionare il feeling col tracciato e per iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Sarà importante anche stampare un tempo buono, visto che i migliori dieci al termine della FP3 accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Si riparte dalla vittoria di Maverick Vinales in sella alla Yamaha ufficiale. Lo spagnolo ha dimostrato grande classe ed è riuscito ad avere la meglio sulla lanciata Ducati, che a queste latitudini si è sempre distinta. ...