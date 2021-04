MotoGP | GP Doha 2021 | Ducati ancora dominanti | fatica Rossi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lariparte da Losail a pochi giorni dalla vittoria di Maverick Vinales nella prima gara dell’anno. In Qatar va in scena anche il Gran Premio di, euna volta gli equilibri si spostano verso le, protagoniste del venerdì di prove libere, o meglio della seconda sessione. Nel primo pomeriggio, infatti, i nomi di Jack Miller e Francesco Bagnaia sono lontani dalle prime posizioni, mentre nelle FP2 la supremazia delle moto della casa di Borgo Panigale è evidente. L’australiano precede il pole-man di sabato scorso e Johann Zarco, mentre Fabio Quartararo è l’unico rappresentante della Yamaha a insidiare isti. Più attardati infatti i due piloti del team Petronas e Maverick Vinales, nono ma quasi sicuro del Q2. Franco Morbidelli, dopo il doppio problema nella prima sessione, con ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Aprilia sorprende ancora in vetta (?? #FP1) ?? Quanti problemi per il Morbido Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? Tre Ducati davanti a tutti (?? #FP2) ?? Aleix Espargarò nella top10 Il resoconto ? - SkySportMotoGP : Moto3, GP Doha: Binder primo nelle libere 2 davanti a Garcia e Rodrigo #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - SkySportMotoGP : Moto2, GP Doha: Fernandez il più veloce nelle libere 2, Di Giannantonio 2°. Gli highlights ?? @MotoGP #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Moto2, GP Doha: Fernandez il più veloce nelle libere 2, Di Giannantonio 2°. Gli highlights #SkyMotoGP #MotoGP… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Doha

Si accedono i riflettori sul Gran Premio didella. Con i primi top rider della classe regina che entrano in pista inizia la diretta live della sessione odierna di prove libere. GP, Classifica combinata FP1 e FP2 1. Jack MILLER ...LOSAIL (QATAR) - La Ducati sorride dopo il venerdì di prove libere nel Gran Premio didie festeggia la tripletta, trainata da un indiavolato Jack Miller. L'australiano è imprendibile per tutti con il suo 1'53″145 sul circuito di Losail e solamente un grande Francesco ...MotoGP GP Qatar 2 Yamaha Petronas SRT 2021 - Valentino Rossi non è andato oltre la 14esima posizione nella prima giornata di prove del Gran Premio di Doha, gara che si disputerà sempre al Losail Inter ...Il venerdì del Gran Premio di Doha si è concluso con il miglior tempo per Jack Miller, che ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere in sella alla Ducati Desmosedici ufficiale con ...