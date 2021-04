Lo scontro per decidere chi indagherà sulla vendita di segreti militari ai russi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Resta in carcere a Regina Coeli di Roma Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare italiana arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Il gip di Roma ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il capitano di fregata accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari per il proprio assistito del legale del militare, mentre il pm di Roma, Gianfederica Dito, aveva invece sollecitato la conferma della detenzione in carcere. Walter Biot davanti al gip di Roma si è avvalso della facoltà di non rispondere spiegando: "Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione". Il militare, difeso dall'avvocato Roberto De Vita, ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Resta in carcere a Regina Coeli di Roma Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare italiana arrestato per spionaggio dai carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. Il gip di Roma ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il capitano di fregata accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Respinta la richiesta degli arresti domiciliari per il proprio assistito del legale del militare, mentre il pm di Roma, Gianfederica Dito, aveva invece sollecitato la conferma della detenzione in carcere. Walter Biot davanti al gip di Roma si è avvalso della facoltà di non rispondere spiegando: "Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione". Il militare, difeso dall'avvocato Roberto De Vita, ...

