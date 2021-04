LIVE Moto3 | GP Doha 2021 in DIRETTA | Masià e Guevara dettano il passo | bene Migno e Foggia

(Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 13.04 Izan(Aspar) guida la graduatoria! L”esordiente spagnolo firma il crono di 2.06.905 con 39 millesimi di margine su. Garcia,completano la Top5. 13.02strappa a Garcia il best lap! 2.06.944 è il miglior crono del week-end. Lo spagnolo si conferma nella parte alta della classifica e sembra essere l’uomo da battere. 13.01 Si miglioranoche salgono rispettivamente al secondo ed al terzo posto. Garcia mantiene il comando della classifica con il crono di 2.06.956. 13.00 ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Ci avviamo verso il secondo GP del Mondiale #MotoGP 2021. Tutti gli orari: diretta integrale Sky Sport e D… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar Gara: doppietta KTM Ajo con @jaume_masia e @37_pedroacosta - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar Gara: doppietta KTM Ajo con @jaume_masia e @37_pedroacosta - - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Dopo i primi 5 giri al comando #Lowes, che prova a fare il vuoto, ma che deve fare… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Qatar 2021 in DIRETTA: Jaume Masià brucia Acosta e Binder 6° Antonelli 12° Fenati - #Moto3 #Qatar… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3

OA Sport

...da Sky Sport Moto gp, canale 208, in streaming su Sky Go e sull'app Dazn. In chiaro dirette di qualifiche e gara su Tv 8. Dirette Sky Sport MotoGP e DAZN Venerdì 2 aprile 12:50 - FP113:45 ...Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di MotoGP? , Moto2 esu DAZN SPORTEVAI - 01 - 04 - 2021 09:09 25 anni di carriera per Valentino Rossi, le fotoGP Doha 2021 LIVE Moto3 FP1 e FP2: la diretta LIVE delle prove libere del Mondiale di Moto3. Duello Jaume Masià e Pedro Acosta. Moto3, DIRETTA LIVE prove libere FP1 FP2 GP Doha 2021 Il primo turno di ...... LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 La preview del GP di Doha, Masià favorito? – Poca Italia in Moto3, le chance di titolo sono ...