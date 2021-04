L'Istat: la pressione fiscale del quarto trimestre 2020 sale al 52% (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel quarto trimestre 2020 la pressione fiscale è salita al 52%, il dato più alto dal quarto trimestre 2014, in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto al 50,7% allo stesso periodo dell'anno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) Nellaè salita al 52%, il dato più alto dal2014, in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto al 50,7% allo stesso periodo dell'anno ...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Istat: la pressione fiscale del quarto trimestre 2020 sale al 52% #istat - AretusaMoro : RT @CesareOrtis: MA NON E' MERAVIGLIOSO? #Istat: la pressione fiscale del quarto trimestre 2020 sale al 52% il dato più alto dal quarto tri… - FilippoArosio : RT @CesareOrtis: MA NON E' MERAVIGLIOSO? #Istat: la pressione fiscale del quarto trimestre 2020 sale al 52% il dato più alto dal quarto tri… - CesareOrtis : MA NON E' MERAVIGLIOSO? #Istat: la pressione fiscale del quarto trimestre 2020 sale al 52% il dato più alto dal qua… - muntzer_thomas : RT @MediasetTgcom24: L'Istat: la pressione fiscale del quarto trimestre 2020 sale al 52% #istat -