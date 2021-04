La docente e la figlia fanno Dad davanti alla scuola chiusa per protesta: “Le scuole non sono un problema” (Di venerdì 2 aprile 2021) "A mia figlia ho detto: oggi andiamo a fare lezione di democrazia". Così Maria Luisa Trotta, mamma e insegnante di sostegno all'istituto comprensivo 'Don Milani Maiorano' di Manfredonia, ha deciso di protestare contro la chiusura delle scuole dovuta all'emergenza sanitaria, facendo lezione ai suoi alunni in Dad, davanti ai cancelli della scuola di sua figlia di sei anni che l'ha seguita nella protesta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) "A miaho detto: oggi andiamo a fare lezione di democrazia". Così Maria Luisa Trotta, mamma e insegnante di sostegno all'istituto comprensivo 'Don Milani Maiorano' di Manfredonia, ha deciso dire contro la chiusura delledovuta all'emergenza sanitaria, facendo lezione ai suoi alunni in Dad,ai cancelli delladi suadi sei anni che l'ha seguita nella. L'articolo .

