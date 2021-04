Juventus | parla Marchisio | “Giusto andare avanti con Pirlo”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo la sosta delle Nazionali, lafra poche ore tornerà in campo contro il Torino di Nicola. Essendo un derby, contro i granata è sempre una partita molto speciale. La squadra di Andreasta rincorrendo la Champions League e un’altra partita senza i tre punti potrebbe costare molto caro. Claudio, uno degli eroi dei bianconeri, ha espresso qualche parere sulla stagione della ‘Vecchia Signora’ proprio prima del derby contro il Torino ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport‘.sulla stagione in corso: “Non è un fallimento ma potrebbe diventarlo” Nella sua lunga intervista, Claudiosi è soffermato particolarmente sull’andamento della stagione dellacommentando tutte le voci che più sono circolate attorno ...

Commenta per primo Amauri , ex attaccante dellaa Tuttojuve , dicendo la sua sul possibile ritorno di Pogba in bianconero: 'Ho un po' cambiato idea, sarebbe un po' come se tornassi al Palermo. L'attuale politica della Juve è ...Il giornalista di juventibus a Toronewsalla vigilia del derby e dice Viene poi chiesto a Momblano chi ha azzardato di più tra il Toro con Marco Giampaolo e lacon Andrea Pirlo ? ...Andrea Pirlo prende subito la parola e archivia la questione. «Prendo la parola io, parlo adesso della cosa dell'altra sera e pensiamo poi solo alla partita. I tre giocatori ...Ha parlato oggi in conferenza stampa Andrea Pirlo, soffermandosi anche sulle esclusioni eccellenti di McKennie, Dybala e Arthur ...