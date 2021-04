Inzaghi: «Il rinnovo con la Lazio? Non penso che ci saranno problemi» (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella conferenza stampa pre-partita, Simone Inzaghi ha parlato anche del tema rinnovo con la Lazio. “Lo sapete, con il presidente ci vedremo tra poco. Non penso ci saranno problemi, ci troveremo e vedremo il da farsi. Anche ieri, in un momento doloroso, ci siamo visti. Il funerale di Guerini è stato molto doloroso per tutto il mondo Lazio, sono tornato indietro nel tempo alla tragedia di Fersini”. Lo Spezia avversario di domani. “Veniamo da due vittorie consecutive molto importanti, domani dobbiamo dare seguito. Dobbiamo riattaccare la spina nel migliore dei modi. Andare in nazionale è motivo di grande orgoglio per tutti. Spero di ritrovare tutti come li avevo lasciati”. Luis Alberto. “Ha avuto una distorsione importante alla caviglia. Sicuramente non lo avremo. Ci ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella conferenza stampa pre-partita, Simoneha parlato anche del temacon la. “Lo sapete, con il presidente ci vedremo tra poco. Nonci, ci troveremo e vedremo il da farsi. Anche ieri, in un momento doloroso, ci siamo visti. Il funerale di Guerini è stato molto doloroso per tutto il mondo, sono tornato indietro nel tempo alla tragedia di Fersini”. Lo Spezia avversario di domani. “Veniamo da due vittorie consecutive molto importanti, domani dobbiamo dare seguito. Dobbiamo riattaccare la spina nel migliore dei modi. Andare in nazionale è motivo di grande orgoglio per tutti. Spero di ritrovare tutti come li avevo lasciati”. Luis Alberto. “Ha avuto una distorsione importante alla caviglia. Sicuramente non lo avremo. Ci ...

