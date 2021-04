Incentivi auto elettriche, potrebbero finire ad agosto (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 37% degli Incentivi totali per l’acquisto di auto elettriche, previsti per l’intero 2021, è stato utilizzato nei primi tre mesi dell’anno. Di questo passo, il plafond di fondi disponibili potrebbe esaurirsi ad agosto prossimo, causando il blocco del mercato dell’auto ‘alla spina’. Lo rileva l’analisi di Motus-e che sottolinea come, da una parte, gli italiani stanno rispondendo bene visto che a marzo si sono verificate vendite record: 15.011 unità di auto full electric (Bev) e ibride plug in (Phev) delle 30mila dell’intero primo trimestre 2021. D’altra parte, gli Incentivi attualmente si ritengono decisivi per il sostegno del mercato dei veicoli elettrici, fino al raggiungimento di una parità di prezzo di acquisto fra mezzi M1 endotermici ed elettrici, che Motus-e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 37% deglitotali per l’acquisto di, previsti per l’intero 2021, è stato utilizzato nei primi tre mesi dell’anno. Di questo passo, il plafond di fondi disponibili potrebbe esaurirsi adprossimo, causando il blocco del mercato dell’‘alla spina’. Lo rileva l’analisi di Motus-e che sottolinea come, da una parte, gli italiani stanno rispondendo bene visto che a marzo si sono verificate vendite record: 15.011 unità difull electric (Bev) e ibride plug in (Phev) delle 30mila dell’intero primo trimestre 2021. D’altra parte, gliattualmente si ritengono decisivi per il sostegno del mercato dei veicoli elettrici, fino al raggiungimento di una parità di prezzo di acquisto fra mezzi M1 endotermici ed elettrici, che Motus-e ...

