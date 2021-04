Giulia Salemi | su Dayane | “È stata una rivelazione inaspettata”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti,continua a far parlare. Oltre alla sua chiacchieratissima storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, ex concorrente e finalista del reality, ha fatto discutere il suo recente incontro conMello. “Èuna” – Le due ex gieffine si conoscevano ancor prima del reality, ma L'articolo