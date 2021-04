E3 2021 “sarà uno show digitale gratuito” conferma ufficialmente l’ESA – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante i rumor circolanti in queste ore, l’ESA ha confermato che l’E3 2021 “sarà uno show digitale gratuito per tutti i partecipanti”.. A stretto giro di posta, l’Entertainment Software Association o ESA, l’associazione che organizza e gestisce l’E3 2021, ha confermato attraverso Twitter che i rumor circolanti sono falsi e l’ “E3 2021 sarà uno show digitale gratuito per tutti i partecipanti”. l’ESA fa riferimento ad una notizia di VGC ripresa dell’insider Nibel nella quale si parla di un E3 2021 digitale, ma che potrebbe celare alcuni contenuti dietro un pagamento di qualche tipo. Nonostante lo si ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante i rumor circolanti in queste ore,hato che l’E3unoper tutti i partecipanti”.. A stretto giro di posta, l’Entertainment Software Association o ESA, l’associazione che organizza e gestisce l’E3, hato attraverso Twitter che i rumor circolanti sono falsi e l’ “E3unoper tutti i partecipanti”.fa riferimento ad una notizia di VGC ripresa dell’insider Nibel nella quale si parla di un E3, ma che potrebbe celare alcuni contenuti dietro un pagamento di qualche tipo. Nonostante lo si ...

