Diffidati Sassuolo-Roma | giallorossi a rischio squalifica in vista del Bologna

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ladi Paulo Fonseca, dopo la sosta per le Nazionali, è pronta a tornare in campo al Mapei Stadium contro ilnel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I, però, indell’impegno del prossimo turno con ildovranno fare attenzione ai cartellini: si tratta di Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Jordan Veretout. SportFace.

Advertising

CanaleSassuolo : Focus on Sassuolo-Roma: precedenti, curiosità, statistiche, stato di forma, infortunati, squalificati, diffidati, - targa_rtarga53 : @Barbynerazzurra Magari viene ammonito in Sassuolo-Roma e quindi, essendo diffidati, verrebbe squalificato!! -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Sassuolo

Goal.com

Bastoni e Barella sono a rischio squalifica, essendocosì come Brozovic e Lukaku. Il, avversario dell'Inter nel recupero fissato a mercoledì 7 aprile, ha preso una decisione ...: Berardi, Traorè. Leggi anche > Focus on- Roma: precedenti, curiosità, statistiche, stato di forma, infortunati, squalificati,, quote scommesse e gli highlights dell'...Diffidati Sassuolo-Roma, i giocatori giallorossi a rischio squalifica in vista del prossimo turno contro il Bologna ...Aprile dolce dormire, dice il proverbio. Aprile vietato dormire, risponderebbe Conte. In questo mese l'Inter è attesa da sei partite di campionato nel giro di ventidue giorni contro Bologna, Sassuolo, ...