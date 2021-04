Deficit Pil 5 | 2% nel quarto trimestre 2020 | sale la pressione fiscale

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al 5,2%; nello stesso periodo dell'anno precedente risultava un accreditamento dell'1,9%. Lo rileva l'Istat.Il saldo primario delle Amministrazioni Pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un'incidenza sul Pil del -1,9% (+5,2% neldel 2019), mentre il saldo corrente delle AP è stato positivo, con un'incidenza sul Pil dell'1,5% (+5,6% neldel 2019).Laè stata pari al 52%, in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante la riduzione delle entrate fiscali e ...

Complessivamente, nei quattro trimestri del 2020 le Amministrazioni pubbliche hanno registrato un indebitamento netto pari al 9,5% del, in netto peggioramento rispetto all'1,6% del corrispondente periodo del 2019...In termini di incidenza sul, nel 2020 il saldo primario e il saldo corrente sono risultati negativi, pari rispettivamente al - 6% (+1,8% nel 2019) e al - 4,3% (+1,7% nel 2019). Nel quarto ...Il governo del Kirghizistan dovrebbe ridurre il debito pubblico dal 68 al 60 per cento del Pil entro il 2025. Lo raccomanda il Fondo ...Si assottigliano i redditi delle famiglie italiane che nel quarto trimestre hanno visto le loro entrate contrarsi dell’1,8% rispetto ai tre mesi precedenti. I consumi, segnala l’Istat, scendono in man ...