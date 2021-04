Dal ruolo di Grillo ai rapporti col Pd Primi nodi per Conte: retroscena (Di venerdì 2 aprile 2021) All'interno del partito non è che siano stati tutti "osanna" per le parole pronunciate via zoom dal leader in pectore Giuseppe Conte, non tanto per la figura dell'ex premier in sè, per la quale vengono comunque spese parole di elogio, ma per il ruolo che effettivamente potrà avere la sua leadership all'interno del MoVimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 aprile 2021) All'interno del partito non è che siano stati tutti "osanna" per le parole pronunciate via zoom dal leader in pectore Giuseppe, non tanto per la figura dell'ex premier in sè, per la quale vengono comunque spese parole di elogio, ma per ilche effettivamente potrà avere la sua leadership all'interno del MoVimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Advertising

CatalfoNunzia : Durante la pandemia, i #rider hanno svolto un ruolo essenziale e a loro va la nostra gratitudine. Bene perciò l’acc… - FMCastaldo : Ringrazio il Ministro Bianchi per aver rimosso Pasquale Vespa, a processo per minacce alla nostra @AzzolinaLucia, d… - Capelvenere1 : RT @Valter14032653: @BorghiToscana Se non erro, a due passi dal castello vi è la piana di campaldino dove il sommo poeta ebbe un ruolo di c… - gaivsholland : DIANA SPENCER; principessa del Galles Lady Diana,donna fuori dal comune per il ruolo che rivestiva,si è differenzia… - LcsiAnna1 : RT @PiaTarantino: Per quanto riguarda omicidi e travestimenti sono certa che si tratti di un GRV - in inglese LARP Live Action Role-Playin… -