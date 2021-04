Crotone, Cosmi: “Del Napoli temo una cosa…” (Di venerdì 2 aprile 2021) Crotone, Cosmi: “Del Napoli temo una cosa, ovvero che possa attingere ad una rosa completa. Serve gara perfetta! Luperto ed Ounas ci saranno” Cosmi – Napoli – Crotone — Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli credo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa e i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo. afferma Cosmi – In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, e poi ti mancano dei calciatori decisivi, soffrì in un lungo periodo. Del Napoli temo che possa attingere ad ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 2 aprile 2021): “Deluna cosa, ovvero che possa attingere ad una rosa completa. Serve gara perfetta! Luperto ed Ounas ci saranno”— Serse, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col. Queste le sue parole: “Ilcredo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa e i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo. afferma– In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, e poi ti mancano dei calciatori decisivi, soffrì in un lungo periodo. Delche possa attingere ad ...

