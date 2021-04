(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Vicino a @roberimpegnato in un lavoro difficilissimo in una fase drammatica della vita del nostro Paese. I vigliacchi che lo hanno minacciatoche non è solo”. Lo scrive su Twitter Andrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Orlando: “Per personale sanitario no vax altra mansione o allontanamento senza stipendio” - TV7Benevento : Covid: Orlando, 'vigliacchi che minacciano Speranza devono sapere che non è solo'... - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Covid, Orlando: “Su Palermo dati preoccupanti” - live_palermo : A Palermo situazione contagi preoccupante, Orlando vuole 'dati coerenti' - orlando_ketty : RT @pippopoipdhej: @carmelitadurso Ciao Barbara, dacci una mano a dare visibilità alla nostra battaglia mentre le caste ci tolgono il lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Orlando

TGCOM

...è organizzata dall'associazione "ParlAutismo onlus" " è una data importante che neppure il- ... l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla; il sindaco di Palermo, Leoluca; il ......in profonda difficoltà economica a causa delle conseguenze disastrose della pandemia di- 19. ... Il Ministro del Lavoro Andrea, intervistato da Radio Anch'io la mattina del 16 marzo, ha ...I vigliacchi che lo hanno minacciato devono sapere che non è solo". Lo scrive su Twitter Andrea Orlando.2 aprile, si celebra oggi la Giornata Mondiale dell’Autismo “Entra in zona blu” è l’appello della Fondazione Italiana per l’Autismo Parla Davide Faraone, presidente della Fondazione Monumenti ...