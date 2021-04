Cena a casa di McKennie, Dybala: “Sarebbe stato meglio non sbagliare ma non era una festa” (Di venerdì 2 aprile 2021) Le scuse di Paulo Dybala dopo la Cena a casa di McKennie: “Non era una festa ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso”. Paulo Dybala ha voluto condividere sui suoi canali social un messaggio di scuse dopo la vicenda della festa a casa di McKennie che si è conclusa con l’intervento dei carabinieri che hanno segnalato i presenti per la violazione delle norme anti-Covid. Le scuse di Paulo Dybala dopo la Cena da McKennie Paulo Dybala, ammettendo l’errore e porgendo le sue scuse, ha voluto comunque specificare che quella a casa di McKennie non era una festa ma semplicemente una Cena. Una ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021) Le scuse di Paulodopo ladi: “Non era unama ho sbagliato lo stesso e mi scuso”. Pauloha voluto condividere sui suoi canali social un messaggio di scuse dopo la vicenda delladiche si è conclusa con l’intervento dei carabinieri che hanno segnalato i presenti per la violazione delle norme anti-Covid. Le scuse di Paulodopo ladaPaulo, ammettendo l’errore e porgendo le sue scuse, ha voluto comunque specificare che quella adinon era unama semplicemente una. Una ...

