C’è una profonda differenza tra lavorare e ideare

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lavorando attingiamo e sfruttiamo quanto la natura ci permette di prendere.è fatica, travaglio, “aprirci una strada nella materia bruta, cavandola, trasportandola, trasformandola. E dove non c’è sforzo non c’è lavoro” (Guido Morselli, Il comunista, Milano: Adelphi, 1976). Ideando, creiamo e compiano un atto di ribellione. Abbiamo l’elettricità non perché si sono apportati miglioramenti continui alle candele, ma avendo ideato soluzioni fuori dalla falsa identità tra prodotto (candela) e funzione (far luce, illuminare).è un lume, cioè la sorgente che rischiara, che permette di distinguere la funzione dal prodotto. There is a profound difference between working and ideating By working, we draw on and exploit what nature allows us to take. Working is labour, hard work “to make a way through the raw material, hollowing it out, transporting ...